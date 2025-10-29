Що розповіли у Держспецзв’язку?

До того ж не було винесено обвинувального вироку, передає 24 Канал з посиланням на Держспецзв'язок у Telegram.

Не вперше правоохоронні органи виходять зі схожими заявами, зокрема стосовно Держспецзв’язку. Станом на зараз у жодному з таких епізодів стосовно Служби судом не поставлено крапку та не винесено обвинувального вироку,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема позиція Служби, як зазначено у тексті, у цьому випадку залишається незмінною: особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена в законному порядку обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України зі свого боку готова забезпечити повне сприяння проведенню слідства та з’ясуванню всіх обставин, які допоможуть встановити істину.

Служба закликає не спекулювати цими питаннями, доки не буде винесено відповідного рішення суду:

Держспецзв’язку продовжує виконувати покладені на Службу функції,

– наголосили у Telegram.

Зауважте! Служба повідомила, що продовжує забезпечувати безпілотними системами складові сектору оборони та безпеки задля перемоги.

Що відомо про звинувачення у бік Служби?

28 жовтня повідомили про підозру двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній, причетним до організації та реалізації злочинної схеми розкрадання коштів під час закупівель безпілотників для Сил оборони України. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Річ у тім, що у 2023 році після ухвалення змін до Державного бюджету України Держспецзв’язку виділено 30 мільярдів гривень на закупівлю безпілотників. Встановлено, що в керівника одного з департаментів Держспецзв’язку виник план розтрати частини цих коштів.

Тому постачання дронів мало відбуватись наперед визначеними компаніями за завищеними цінами.

З’ясувалося, що протягом травня – вересня 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів "DJI Mavic 3" та 1 300 дронів "Autel Evo Max 4T" за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%,

– йдеться у повідомленні.

Важливо! Кошти від реалізації цих дронів були виведені на рахунки підконтрольних компанії, а дії осіб завдали бюджету України збитків на суму понад 90 мільйонів гривень.

