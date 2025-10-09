Про це пише 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.

Дивіться також На Тернопільщині проводили обшуки в Почаївській лаврі: у поліції назвали причину

Що відомо про справу і заборону суду?

В четвер, 9 жовтня, стало відомо, що Львівський суд заборонив розголошувати деталі справи про розкрадання на будівництві фортифікацій.

Загалом у справі фігурують понад 10 підозрюваних, серед них – колишній начальник управління капітального будівництва Роман Дуля та 2 чинних співробітників.

Як раніше інформувало видання, посадовців Львівської ОВА викрили на розкраданнях під час будівництва оборонних споруд в Сумській області. В березні минулого року на виконання постанови Кабміну Львівська ОВА почала будувати фортифікаційні споруди на Сумщині. Відповідно до матеріалів справи, загальна вартість робіт становила 708,8 мільйонів гривень. До будівництва опорних пунктів та захисних смуг на Сумщині залучили 7 компаній. Вказується, що з ними уклали 18 договорів.

ДБР разом з департаментом стратегічних розслідувань 8 жовтня повідомила про підозру понад 10 фігурантам справи. Серед них 2 чинних працівників управління капітального будівництва Львівської ОВА та колишній тимчасовий його очільник Роман Дуля. Решта – представники підрядних організацій.

У виданні пишуть, що офіційно поліція про вручення підозр не повідомляла. Після публікації ZAXID.NET, у четвер, 9 жовтня, заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко, який у 2024 році інспектував процес будівництва на Сумщині, підтвердив, що 2 працівників управління отримали підозри у розтраті майна та службовому зловживанні.

Він зазначив, що всі роботи вже виконані, а об'єкти – здані в експлуатацію.

"Проєктуванням об'єктів ЛОВА не займалася, а здійснювала лише коригування типових проєктів, наданих проєктним інститутом МОУ. Будівництвом фортифікаційних споруд за цими типовими проєктами займалися всі області України. Будівельні роботи проводили з квітня по липень 2024 року. Усі споруди збудовані у визначені терміни та відповідно до проєктно-кошторисної документації, яка пройшла необхідну експертизу. Будівництво відбувалось під контролем правоохоронних органів, а його супровід здійснювали представники Міністерства оборони. Кожен опорний пункт введено в експлуатацію, а об'єкти прийняті уповноваженими підрозділами Міноборони, що підтверджує виконання робіт у повному обсязі та згідно з ПКД", – повідомив Юрій Бучко.

Паралельно з брифінгом у ЛОВА, в четвер, 9 жовтня, судді обирали підозрюваним запобіжні заходи. Серед іншого, підозру в пособництві отримала цивільна дружина Романа Дулі Леся Каранець.

Як вказують у виданні, ще на початку засідання в суді її адвокати клопотали про заборону журналістам, які були присутні, знімати на відео або розголошувати будь-які дані слідства, озвучені в залі суду. Зрештою один з суддів призначив їй 60 днів під вартою з правом внесення 2 мільйонів гривень застави. Таке ж клопотання про заборону розголошувати деталі слідства на прохання адвокатів і прокурорів підтримав інший суддя. Він розглядав запобіжний захід директору ТзОВ "БК Львів" Ігорю Летюку. Водночас самі ж судові засідання були відкритими, хоча адвокати клопотали про протилежне, адже справа стосується оборонної інфраструктури у воєнний час.

Станом на зараз не відомо, коли можуть обрати запобіжні заходи всім, хто отримав підозру 8 жовтня. У суді ZAXID.NET повідомили, що попередньо 9 жовтня запобіжні заходи мали обрати для 5 фігурантів. Вказується, що працівники суду інформували про час і місце засідання фактично перед його початком, а підозрюваних можна було дізнатися безпосередньо на засіданні.

Інші розслідування щодо розкрадань: останні новини