Справа на фінальній стадії?

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що матеріали кримінального провадження відкрито стороні захисту для ознайомлення, що є фінальною стадією перед передачею справи до суду, передає 24 Канал.

Що встановило слідство?

За даними НАБУ, упродовж вересня 2022 – квітня 2023 року організована група осіб реалізувала схему, яка дозволила заволодіти коштами Укрзалізниці через тендерні маніпуляції:

Організатор схеми – приватна особа, яка координувала дії учасників.

Двоє представників постачальників були відповідальні за компанії, які "перемагали" у тендерах.

Пр цьому колишній заступник керівника філії "Центр забезпечення виробництва" Укрзалізниці сприяв реалізації схеми з боку держкомпанії.

Як працювала злочинна схема?

Згідно з матеріалами справи, організатор забезпечував перемогу в публічних закупівлях для наперед визначених компаній. Якщо до тендеру долучалися "непідконтрольні" учасники або їхні цінові пропозиції були нижчими – процедуру просто скасовували.

Після перемоги "потрібні" компанії укладали договори з Укрзалізницею на постачання фарб та лінолеуму за завищеними цінами. Отримані кошти, за даними слідства, учасники розподілили між собою.

"У результаті таких дій державна компанія зазнала збитків на понад 15 мільйонів гривень", – повідомили правоохоронці.

Зауважте. У лютому – квітні 2023 року фігуранти справи намагалися повторити схему – знову під виглядом постачання фарб. Однак реалізувати задумане завадили детективи НАБУ, які вже проводили слідчі дії у межах цього провадження.

Кваліфікація справи?

Дії підозрюваних кваліфіковано за:

частиною 5 статті 191 Кримінального Кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою;

частина 3 статті 15, частина 5 статті 191 Кримінального Кодексу України – закінчений замах на той самий злочин.

