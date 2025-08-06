Що відомо про ці справи?
Максимальне покарання, які зможуть отримати фігуранти цих справ – 12 років позбавлення волі, пише 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.
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У межах комплексних заходів із виявлення злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області, слідчі поліції, детективи БЕБ, спільно з прокурорами зібрали докази стосовно 17 осіб. Їхні дії призвели до 16,6 мільйона гривень збитків,
– йдеться у повідомленні Нацполіції.
Серед підозрюваних по цим справам, варто виділити:
- Голову ОТГ та директора департаменту Луцької міської ради, що закупали електроенергію по завищеним цінам. Сума збитків, яку вони нанесли, сягнула 424,8 та 476,4 тисячі гривень.
- Директора комунального підприємства. Він закуповував дерев'яну тріску за завищеною ціною, що призвело до збитків – більш як 2,7 мільйона гривень.
- Керівників кар'єру виробничого підрозділу філії Укрзалізниці, а також їхніх підлеглих. Вони діяли як організована група. Загалом ці особи привласнили майна на 5,8 мільйона гривень.
- Керівника і 2 працівників Регіонального офісу водних ресурсів. Ці особи здійснювали безпідставне нарахування завищених премій підлеглим. Також вказані громадяни проводили фіктивне працевлаштування осіб, щоб ті підпали під бронювання.