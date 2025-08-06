Що відомо про ці справи?

Максимальне покарання, які зможуть отримати фігуранти цих справ – 12 років позбавлення волі, пише 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

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У межах комплексних заходів із виявлення злочинних схем з розкрадання бюджетних коштів оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області, слідчі поліції, детективи БЕБ, спільно з прокурорами зібрали докази стосовно 17 осіб. Їхні дії призвели до 16,6 мільйона гривень збитків,

– йдеться у повідомленні Нацполіції.

Серед підозрюваних по цим справам, варто виділити: