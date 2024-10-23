Державне бюро розслідувань завершило розслідування оборудки з фейкового постачання продуктів військовим на 4,6 мільйона гривень. Ці гроші привласнили собі посадовці.

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Що відомо про справу

Справа стосувалась заступника командира однієї з військових частин, начальника їдальні військової частини, двох менеджерів та бухгалтера підприємства-постачальника. Вони привласнили собі ці кошти.

У серпні-грудні 2023 року заступник командира військової частини разом з начальником їдальні сфальсифікували накладні щодо нібито постачання до військової частини продуктів на 4,6 мільйона гривень.

Міноборони перераховувало гроші підприємству-постачальнику за уявну продукцію. Менеджери підприємства розділили їх між учасниками схеми.

П'ятеро учасників злочинної схеми обвинувачуються в умисному заволодінні чужим майном, підробленні офіційного документа та його використанні, службовому підробленні, легалізації майна.