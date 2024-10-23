Государственное бюро расследований завершило расследование сделки с фейковой поставки продуктов военным на 4,6 миллиона гривен. Эти деньги присвоили себе чиновники.

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Что известно о деле

Дело касалось заместителя командира одной из воинских частей, начальника столовой воинской части, двух менеджеров и бухгалтера предприятия-поставщика. Они присвоили себе эти средства.

В августе-декабре 2023 года заместитель командира воинской части вместе с начальником столовой сфальсифицировали накладные по якобы поставки в воинской части продуктов на 4,6 миллиона гривен.

Минобороны перечисляло деньги предприятию-поставщику за мнимую продукцию. Менеджеры предприятия разделили их между участниками схемы.

Пятеро участников преступной схемы обвиняются в умышленном завладении чужим имуществом, подделке официального документа и его использовании, служебном подлоге, легализации имущества.