Об инциденте говорится в постановлении суда от 16 октября.

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Что известно о ранении ребенка в Хмельницкой области

Отмечается, что происшествие случилось 27 августа. Тогда глава ОВА Сергей Тюрин утром сообщил, что над областью было сбито 4 беспилотника. Также чиновник рассказал, что в результате атаки ранения получил 12-летний мальчик. У него – рваная рана правого бедра. Ребенка безотлагательно госпитализировали в больницу.

В тот же день в ГБР позвонили и рассказали, что неустановленный военнослужащий в 10:32 утра нарушил правила обращения с оружием, когда сбивал "Шахеды". Из-за этого пуля крупнокалиберного пулемета ПВО ВСУ ранила малолетнего мальчика. После ребенок проходил лечение в медучреждении в Хмельницком.

Реагируя на это сообщение, следователь ГБР обратился в суд, чтобы получить доступ к медицинской карте парня и его рентгенограммам. Правоохранитель объяснил, что без этих документов невозможно оценить степень тяжести ранения, его причины и давность. Кроме того, следователь привел доказательства, что эти документы могут уничтожить.

Суд постановил удовлетворить его просьбу и дал ему разрешение на получение документов.

К слову, недавно сообщалось, что в Мукачево мужчина ударил сотрудника ТЦК бутылкой по голове и пытался убежать.