Друзья и знакомые говорят, что девочка была добрая и жизнерадостная. Об этом пишет издание "Кордон.Медиа".

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Что известно о семье Кушнаревых

В момент циничной атаки дома, кроме погибших, находился отец Анатолий, но в момент удара он вышел во двор, что спасло ему жизнь. У мужчины диагностированы множественные переломы и другие травмы. Сейчас он находится в больнице.

Кроме дочери Анны и жены Ирины, Анатолий потерял свою родную сестру.

В семье также есть старший сын. Он проживает в Киеве, а как узнал о трагедии, сразу отправился в Сумы.

Погибшая Анна вместе с мамой Ириной / Фото из соцсетей

Ирина уже давно работала в одной из больниц Сум.

Анна же училась в 9 классе Сумской общеобразовательной школы I-III ступеней №27. У девочки была собака Юма, с которой занималась и успешно участвовала в соревнованиях по кинологическому спорту аджилити.

Известно, что любимец Анны выжил и находится сейчас в ветеринарной клинике.

Анна на кинологических соревнованиях / Фото из соцсетей

Как отзываются знакомые о погибшей Анне Кушнаревой

"Это был замечательный жизнерадостный ребенок, который стремился к результатам и плакал из-за того, что что-то не получалось. Но мы всегда находили решения и достигали результатов. Я была разбита новостью... у меня нет слов, чтобы выразить ненависть к России", – рассказала кинолог Александра, которая занималась некоторое время с собакой Анны.

Учителя девочки вспоминают ее доброй, общительной и старательной ученицей.

Коллектив учителей, работников и учеников глубоко скорбит по поводу трагической гибели ученицы 9 класса нашей школы и ее родных. Добрая, общительная, отзывчивая, жизнерадостная девушка, старательная ученица, наша умница... Нет слов, чтобы выразить всю тоску, боль и скорбь,

– написали работница школы Юлия Резонтова.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и друзьям погибших. Вечная и светлая память!