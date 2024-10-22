Таким образом Россия унесла жизни по меньшей мере 3 человек, среди которых был ребенок. На эту трагедию отреагировал украинский президент Владимир Зеленский.

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Зеленский прокомментировал атаку на Сумы

Президент акцентировал, что на протяжении всей ночи и утра Сумы и область находились под российскими ударами, туда летели десятки "Шахедов". В результате повреждены жилые дома. Он отметил, что этими ударами Россия унесла жизни трех человек в Сумах, и среди них – ребенок, также ранены.

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших людей. Он гарантировал, что всем будет оказана необходимая помощь. К ликвидации последствий уже привлечены все спасательные службы.

Этот российский террор может быть преодолен только благодаря единству с миром. Системы ПВО и РЭБ. Инвестиции в производство в Украине. Дальнобойные удары по российской военной логистике, военным аэродромам и базам расположения российских войск. Все это может оградить от российского террора, если будет достаточно. Достаточной для того, чтобы жизнь победила российскую агрессию,

– говорится в сообщении.

Президент показал последствия вражеского удара / Фото ГСЧС Сумской области и Национальной полиции

Кстати, как рассказали местные, на месте погибла 14-летняя девочка и ее мать. Отец в это время вышел во двор, поэтому ему удалось спастись. Также известно, что в результате атаки погибла и его сестра.