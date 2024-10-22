Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Сначала о погибших в результате атаки "Шахеда" сообщили в ОВА.

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В результате удара по Сумах есть погибшие

Сумская областная военная администрация сообщала, что в результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок.

Позже местные жители рассказали, что на месте погибла 14-летняя девочка и ее мать. Отец в это время вышел во двор, поэтому ему удалось спастись. Также известно, что в результате атаки погибла и его сестра.

Россия ударила по частному жилому сектору / Фото Суспильне Сумы

На месте работают аварийно-спасательные службы. К слову, утром во вторник, 22 октября, в Сумах также прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о БПЛА на границе области.