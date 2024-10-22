Ранее была информация, что Сумщина находилась под ударом большого количества "Шахедов". К сожалению, в результате удара есть погибшие, сообщает Сумская областная военная администрация.

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Смертельные последствия удара по Сумах

Как сообщили в Сумской ОВА, сейчас на месте работают аварийно-спасательные службы. Предварительно, к сожалению, есть погибшие гражданские люди.

В администрации добавили, что последствия вражеской атаки уточняют.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги,

– призвала власть региона.

Ранее начальник Сумской МВА Алексей Дрозденко сообщал, что враг попал в жилые дома. В то же время исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь отмечал, что известно о по меньшей мере одном пострадавшем. Его уже доставили в больницу. На месте ГСЧС продолжает поиски.

Добавим, что штаб по ликвидации заработает с 09:00 в школе № 27.

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