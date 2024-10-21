Об угрозе "Шахедов" сообщили Воздушные силы. Где сейчас российские беспилотники, передает 24 Канал.

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21:26, 21 октября

Где сейчас тревога: смотрите на карте

21:15, 21 октября

Беспилотники на границе Сумской и Полтавской областей. Курс западный.

21:15, 21 октября

Пуск КАБ российской тактической авиацией на Запорожье.

20:54, 21 октября

Российские дроны на Сумщине. Курс южный.

20:31, 21 октября

Черниговская, Полтавская области – угроза применения врагом баллистического вооружения.

20:29, 21 октября

Вражеские БПЛА в юго-восточной части Днепропетровщины. Курс северный.

20:12, 21 октября

Угроза ударных дронов на Сумщине.

20:04, 21 октября

На Харьковщине угроза ударных БПЛА.