Для атаки российские захватчики применили более сотни своих дронов-камикадзе. Главное о ночной атаке Украины 21 октября – читайте в материале 24 Канала.
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Сколько длилась воздушная тревога ночью
Воздушная тревога начала распространяться по украинским областям еще около 21 часа 20 октября. Тревоги сначала звучали в северо-восточных областях, а затем начали распространяться и другими регионами нашего государства.
В Киеве тревога прозвучала в 00:09 21 октября, в КГГА призвали жителей находиться в укрытиях гражданской защиты.
В общем тревога добралась и Ровенской и Тернопольской областей. Там отбой объявили в 03:45. В столице отбой прозвучал в 05:41.
Однако уже в 07:30 Воздушные силы сообщили о движении беспилотников в Полтавской области. Впоследствии также "Шахеды" зафиксировали и в Сумской области.
В 11:13 отбой угрозы российских ударных дронов-камикадзе прозвучал в последних областях. Больше вражеских дронов пока не фиксировали.
Какие последствия от вражеской атаки по областям
- Киев
В Киеве взрывы услышали примерно в 00:23 21 октября. Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что там работает ПВО на левом берегу столицы.
Около 2:30 в Киеве прогремел еще один взрыв. Общественное сообщило о мощном взрыве в столице. Перед 4 часами утра в Киеве в очередной раз за ночь были слышны звуки взрывов. В КГВА заявили о работе ПВО в столице.
Впоследствии в КГВА рассказали, что в результате атаки российских ударных БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах города:
- В Днепровском районе предварительно, поврежден электрический кабель. Информация о пострадавших, как рассказали в администрации, не поступала.
- В Голосеевском районе в многоквартирном жилом доме зафиксировано частичное повреждение отделки стен и есть выбитые окна. В администрации отметили, что в районе без разрушения и пожаров. Также не выявлено пострадавших.
- В Соломенском районе падение обломков вызвало пожар на крыше одноэтажного жилого дома. Возгорание локализовано. Пострадавших не обнаружено. Там же обнаружили одного пострадавшего. Медики зафиксировали у мужчины ожоги лица. От госпитализации пострадавший отказался.
Пожаров в столице, по предварительным данным, не было.
- Киевская область
Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал, что ночью враг массированно атаковал Киевскую область ударными дронами. В области работали силы ПВО, а вражеские цели уничтожены.
Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет,
– подчеркнул чиновник.
В то же время он отметил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждена кровля многоэтажного жилого дома, выбиты окна и есть частичное разрушение одной из квартир. Также выбиты окна еще в одном многоэтажном доме и повреждены три автомобиля.
Последствия вражеской атаки "Шахедами" в Киевской области / Фото ГСЧС
Кроме того, из-за атаки был поврежден один частный дом и гараж. Произошло также возгорание на поле. Пожар ликвидирован.
Также произошел пожар на одном из рынков. Возгорание оперативно ликвидировано,
– отметил начальник Киевской ОГА.
В ГСЧС рассказали, что 21 октября утром в поселке Глеваха Фастовского района в результате попадания обломков в 5-этажку произошло частичное разрушение конструкций кровли дома.
"Чрезвычайники и полицейские эвакуировали 43 жителей дома. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 лицам. К счастью, погибших и раненых нет", – сказали спасатели.
Полиция фиксирует последствия вражеской атаки на Киевскую область / Фото Нацполиции
Сейчас на месте происшествия продолжается обрезание нестабильных конструкций бетонных плит. К работам привлечены 27 спасателей и 3 единицы техники, в том числе тяжелая инженерная техника.
- Харьков
Около 22:00 в Харькове прогремели взрывы. Мэр Игорь Терехов рассказал, что город находится под ударами КАБов. Под атаку попали три района города, в некоторых из них есть определенные проблемы с электроснабжением.
По предварительной информации, один прилет в Основянском районе города, возле жилого дома. На данную минуту имеем сведения о четырех пострадавших. Еще один удар по Киевскому району города, возле одного из супермаркетов,
– отметил Терехов.
Уже утром в Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что, по состоянию на 08:02, известно о по меньшей мере 13 пострадавших в результате российских авиаударов по Харькову.
Последствия вражеской атаки в Харькове / Фото ГСЧС и Нацполиции
По предварительной информации МВД, российские военные нанесли удары по городу с помощью КАБ-250 с УМПК. На местах происшествия возникли два незначительных очага пожаров, которые спасатели оперативно ликвидировали.
Также взрывами повреждены линии электропередач, многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и автомобили.
- Кривой Рог
Около 23:00 под ракетной атакой оказался Кривой Рог. Предварительно, в результате удара по Кривому Рогу пострадал один человек. Позже число раненых возросло до 4 человек.
Среди них – ребенок. Травмированы две женщины 63 и 36 лет, 22-летнего мужчины и 12-летняя девочка,
– написал Николай Лукашук.
Также чиновник отметил, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Последствия ракетного удара по Кривому Рогу / Фото из телеграм-каналов Лукашука, Ситниченко
В результате обстрела также повреждена гостиница, 5 многоквартирных домов, учреждение культуры, банк, 2 магазина и 14 автомобилей.
- Сумская область
В Сумской ОГА рассказали, что ночью 21 октября россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района. В результате вражеской атаки несколько населенных пунктов были обесточены.
Аварийно-спасательные службы работают. Электроснабжение восстанавливается,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в ОВА отметили, что этой же ночью в небе над Сумской областью наши зенитчики уничтожили 4 вражеских БПЛА типа "Шахед".
В самих Сумах россияне направили “Шахеды” на жилой сектор и объекты критической инфраструктуры областного центра. Последствия вражеской атаки уточняются. Начались аварийно-спасательные работы.
- Черкасская область
Начальник Черкасской ОВА рассказал, что ночь в области прошла с тревогой. Впрочем, под надежной защитой наших защитников.
Так, силы ПВО превратили в металлолом еще 6 вражеских БПЛА. Прошло без пострадавших и разрушений инфраструктуры.
Сколько воздушных целей уничтожила ПВО
В Воздушных силах рассказали, что с 20:00 20 октября противник атаковал Украину ракетами различных типов, ударными БПЛА типа "Шахед" и дронами неустановленного типа.
По состоянию на 09.30 радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 119 средств воздушного нападения противника:
- 1 баллистическая ракета "Искандер-М"/KN-23 (с территории Крыма);
- 1 управляемая авиационная ракета Х-35 (из воздушного пространства в акватории Черного моря);
- 1 управляемая авиационная ракета Х-31П (из воздушного пространства в акватории Черного моря);
- 116 вражеских БПЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – Россия).
Воздушное нападение отражает авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В настоящее время есть подтверждение о сбивании 59 вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях,
– отметили военные.
Кроме того, 45 российских беспилотников локально потеряно. До 10 вражеских БПЛА еще находятся в воздушном пространстве Украины. По данным Воздушных сил, есть несколько попаданий беспилотников по гражданской инфраструктуре Украины.
В каких областях были проблемы со светом из-за обстрелов
В Минэнерго рассказали, что за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания потребителей в Донецкой, Львовской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях:
- У Сумской области из-за обстрела подстанции произошло повреждение оборудования с последующим возгоранием, что повлекло обесточивание подстанции, воздушных линий, а также потребителей в двух областях. Пожар ликвидирован, питание частично восстановлено.
- На Львовской области в результате атаки БПЛА повреждена воздушная линия, при этом обесточивались бытовые потребители.
- У Черниговской области в результате обстрела воздушной линии обесточивались бытовые потребители. Всего без света оставались 459 абонентов.
- На Харьковской области во время воздушной тревоги обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание восстановлено.