Про загрозу "Шахедів" повідомили Повітряні сили. Де зараз російські безпілотники, передає 24 Канал.

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21:26, 21 жовтня Де зараз тривога: дивіться на карті

21:15, 21 жовтня Безпілотники на межі Сумської та Полтавської областей. Курс західний.

21:15, 21 жовтня Пуск КАБ російською тактичною авіацією на Запоріжжі.

20:54, 21 жовтня Російські дрони на Сумщині. Курс південний.

20:31, 21 жовтня Чернігівська, Полтавська області – загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

20:29, 21 жовтня Ворожі БпЛА в південно-східній частині Дніпропетровщини. Курс північний.

20:12, 21 жовтня Загроза ударних дронів на Сумщині.