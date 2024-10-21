Про загрозу "Шахедів" повідомили Повітряні сили. Де зараз російські безпілотники, передає 24 Канал.
Дивіться також Атаки "Шахедами", КАБами, ракетами, є постраждалі та пошкодження: усе про нічну атаку 21 жовтня
Де зараз тривога: дивіться на карті
Безпілотники на межі Сумської та Полтавської областей. Курс західний.
Пуск КАБ російською тактичною авіацією на Запоріжжі.
Російські дрони на Сумщині. Курс південний.
Чернігівська, Полтавська області – загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
Ворожі БпЛА в південно-східній частині Дніпропетровщини. Курс північний.
Загроза ударних дронів на Сумщині.
На Харківщині загроза ударних БпЛА.