О взрывах в Сумах сообщило Суспильне и мониторинговые ресурсы. Пока официальной информации на этот счет нет.

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Суммы еще раз оказались под ударом

По данным телеграм-канала monitor , на Сумы летит группа дронов с Запада. "Николаевский Ванек" уточняет, что, по меньшей мере, семь БпЛА – 4 новых и еще 3 возвращаются с Северо-Запада.

Будет громко! Пожалуйста, находитесь в укрытиях,

– подчеркивает он.

Через некоторое время взрывы прогремели уже в Сумской области. В то же время, Воздушные силы сообщили, что ударные БпЛА в западной и южной частях Сумской области. Дроны постоянно меняют курс.

Власти пока официально не комментировали ни сами взрывы, ни их последствия. Вполне вероятно, что это работает ПВО.

В случае воздушной тревоги уходите в укрытие и оставайтесь там до отбоя. Это не только сохранит Вам жизнь, но и упростит работу нашим защитникам.

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