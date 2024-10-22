О взрывах в Сумах сообщило Суспильне и мониторинговые ресурсы. Пока официальной информации на этот счет нет.
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Суммы еще раз оказались под ударом
По данным телеграм-канала monitor, на Сумы летит группа дронов с Запада. "Николаевский Ванек" уточняет, что, по меньшей мере, семь БпЛА – 4 новых и еще 3 возвращаются с Северо-Запада.
Будет громко! Пожалуйста, находитесь в укрытиях,
– подчеркивает он.
Через некоторое время взрывы прогремели уже в Сумской области. В то же время, Воздушные силы сообщили, что ударные БпЛА в западной и южной частях Сумской области. Дроны постоянно меняют курс.
Власти пока официально не комментировали ни сами взрывы, ни их последствия. Вполне вероятно, что это работает ПВО.
В случае воздушной тревоги уходите в укрытие и оставайтесь там до отбоя. Это не только сохранит Вам жизнь, но и упростит работу нашим защитникам.
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К слову, последний раз враг атаковал "Шахедами" Сумы накануне. В результате атаки пострадали жилищный сектор и объекты критической инфраструктуры.