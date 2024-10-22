Про вибухи в Сумах повідомляє Суспільне та моніторингові ресурси. Наразі офіційної інформації щодо цього немає.

Актуально Загроза ударних БпЛА: Росія вкотре запустила "Шахеди", де зараз ворожі дрони

Суми вкотре опинилися під ударом

За даними телеграм-каналу monitor, на Суми летить група дронів із Заходу. "Миколаївський Ваньок" уточнює, що щонайменше сім БпЛА – 4 нові та ще 3 повертаються з Північного Заходу.

Буде голосно! Будь ласка, перебувайте в укриттях,

– наголошує він.

За деякий час вибухи пролунали вже в Сумській області. Водночас Повітряні сили повідомили, що ударні БпЛА в західній і південній частинах Сумщини. Дрони постійно змінюють курс.

Влада поки офіційно не коментувала ані самі вибухи, ані їхні наслідки. Цілком імовірно, що це працює ППО.

У разі повітряної тривоги йдіть в укриття та залишайтеся там до відбою. Це не лише вбереже Вам життя, а і спростить роботу нашим захисникам.

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До слова, востаннє ворог атакував "Шахедами" Суми напередодні. Внаслідок атаки постраждали житловий сектор і об'єкти критичної інфраструктури.