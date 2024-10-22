Российские войска продолжают регулярно атаковать Сумы и область Кабами. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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В Сумах слышали взрывы
Воздушная тревога в области раздается с 20:12 вчера. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о БПЛА на границе Полтавщины и Сумщины.
По информации корреспондентов Суспільного, взрывы в Сумах слышали около 06:25.
В 06:32 в городе произошли повторные взрывы.