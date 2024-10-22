Російські війська продовжують регулярно атакувати Суми та область КАБами. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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В Сумах чули вибухи

Повітряна тривога в області лунає з 20:12 учора. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про БпЛА на межі Полтавщини та Сумщини.

За інформацією кореспондентів Суспільного, вибухи в Сумах чули близько 06:25.

О 06:32 у місті пролунали повторні вибухи.