Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Спершу про загиблих внаслідок атаки "Шахеду" повідомили в ОВА.

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Внаслідок удару по Сумах є загиблі

Сумська обласна військова адміністрація повідомляла, що внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.

Пізніше місцеві розповіли, що на місці загинула 14-річна дівчинка та її мати. Батько в цей час вийшов у двір, тому йому вдалося врятуватися. Також відомо, що внаслідок атаки загинула і його сестра.

Росія вдарила по приватному житловому сектору / Фото Суспільне Суми

На місці працюють аварійно-рятувальні служби. До слова, вранці у вівторок, 22 жовтня, в Сумах також прогриміли вибухи. Повітряні сили повідомляли про БпЛА на межі області.