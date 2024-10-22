Об этом сообщила Сумская областная военная администрация по состоянию на утро 22 октября.
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"Сегодня, 22 октября в небе над Сумской областью наши зенитчики сбили 26 вражеских "Шахедов". Россияне продолжают обстреливать Сумы", – говорится в сообщении.
Под прицелом гражданская и критическая инфраструктура
Утром враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. При этом последствия атаки уточняются.
По данным ОВА, в результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибло 3 человека, в частности – один ребенок.
Местные власти отметили, что атака продолжается.
Атака на Сумы
Отметим, что в ночь на вторник, 22 октября, в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв. Впоследствии стало известно, что российские шахеды попали в частный жилой сектор города, есть погибшие. Ближе к утру в Сумах прозвучала еще одна серия взрывов.