Таким чином Росія забрала життя щонайменше 3 людей, серед яких була дитина. На цю трагедію відреагував український президент Володимир Зеленський.

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Зеленський прокоментував атаку на Суми

Президент закцентував, що протягом усієї ночі та ранку Суми та область перебували під російськими ударами, туди летіли десятки "Шахедів". Внаслідок цього пошкоджені житлові будинки. Він зауважив, що цими ударами Росія забрала життя трьох людей у Сумах, і серед них – дитина, також є поранені.

Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих людей. Він гарантував, що усім буде надано необхідну допомогу. До ліквідації наслідків вже залучено всі рятувальні служби.

Цей російський терор може бути подоланий тільки завдяки єдності зі світом. Системи ППО та РЕБ. Інвестиції у виробництво зброї в Україні. Далекобійні удари по російській військовій логістиці, воєнних аеродромах та базах розташування російських військ. Усе це може захистити від російського терору, якщо буде достатнім. Достатнім для того, щоб життя перемогло російську агресію,

– йдеться у повідомленні.

Президент показав наслідки ворожого удару / Фото ДСНС Сумщини та Національної поліції

До слова, як розповіли місцеві, на місці загинула 14-річна дівчинка та її мати. Батько в цей час вийшов у двір, тому йому вдалося врятуватися. Також відомо, що внаслідок атаки загинула і його сестра.