Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 серпня без права внесення застави. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Раніше запобіжний захід обрали іншому фігуранту справи – Дмитру Косотухіну. Під час засідання він частково визнав себе винним та висловив готовність співпрацювати зі слідством. До 26 серпня він перебуватиме під вартою. Таке ж рішення суд виніс щодо Андрія Руденка.