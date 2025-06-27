Що відомо про цю справу
Попередньо відомо, що підозрювані заволоділи більш як 15 мільйонам гривень, що належали "Укрзалізниці", повідомляє 24 Канал з посиланням на САП.
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Зловмисникам вдалося заволодіти цими грошима під час закупівлі фарб та лінолеуму. Вказані збитки були завдані у період з вересня 2022 – квітня 2023 року.
У межах досудового розслідування встановлено, що у 2022 році організатор злочину, діючи спільно з підконтрольними службовими особами філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», забезпечив перемогу в тендерах на закупівлю фарби та лінолеуму для потреб Укрзалізниці наперед визначених товариств,
– йдеться у повідомленні САП.
Якщо ж у тендер заходила компанія, яка не була підконтрольна чи з занизькою пропозицією, він підлягав скасуванню. Переможці, своєю чергою, здійснювали закупівлю за завищеною ціною.
Кому повідомлено про підозру:
- особі, що вважається організатором;
- представникам підприємств, що були постачальниками;
- колишньому заступнику філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця";
- начальнику відділу забезпечення матеріалами для експлуатаційної діяльності філії "ЦЗВ" АТ "Укрзалізниця".