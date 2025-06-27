Что известно об этом деле

Предварительно известно, что подозреваемые завладели более 15 миллионам гривен, которые принадлежали "Укрзализныце", сообщает 24 Канал со ссылкой на САП.

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Злоумышленникам удалось завладеть этими деньгами при закупке красок и линолеума. Указанные убытки были нанесены в период с сентября 2022 – апреля 2023 года.

В рамках досудебного расследования установлено, что в 2022 году организатор преступления, действуя совместно с подконтрольными должностными лицами филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", обеспечил победу в тендерах на закупку краски и линолеума для нужд Укрзализныци заранее определенных обществ,

– говорится в сообщении САП.

Если же в тендер заходила компания, которая не была подконтрольна или с заниженным предложением, он подлежал отмене. Победители, в свою очередь, осуществляли закупку по завышенной цене.

Кому сообщено о подозрении: