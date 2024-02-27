Это стало известно после обнародования 26 февраля в СМИ аудиозаписей разговоров Пашинского, отмечает 24 Канал.

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Сергей Пашинский завышал цены на закупки вооружения для ВСУ

"Пашинский фактически признался, что закупал вооружение для армии по вдвое завышенной цене. По крайней мере, такой вывод можно сделать из разговоров скандального экс-нардепа со своим окружением. Кстати, сегодня несколько оборонных компаний внесли за Пашинского залог в 272,5 миллиона гривен. Интересно, это не те средства, заработанные с вдвое завышенной цены?", – пишет издание.

В своей статье СМИ анализирует бизнес-путь экс-нардепа в оборонной отрасли, в которую он "глубоко интегрировался" еще находясь на должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны. По информации издания, реализация "нефтепродуктов Курченко" помогла Пашинскому с накоплением "первичного капитала", чтобы выйти на рынок оружия и потеснить других участников, в частности государственный "Укроборонпром".

Однако, как отмечает медиа, обнародованные записи разговоров свидетельствуют о том, что оборонный бизнес Пашинский мог вести по мошеннической схеме, завышая цены на вооружение вдвое. Кроме того, по информации издания, контракты с Минобороны, подписанные в 2022 году после начала полномасштабного вторжения, были сорваны.

Очевидно, что все эти схемы не прошли незамеченными мимо аудиторов. В результате Пашинский устраивал информкампании против главы Госаудитслужбы Аллы Басалаевой. По данным издания, записи с обсуждением кампании по дискредитации главы ГАСУ также есть у правоохранителей.

Издание также напоминает, что именно аудиторы Госаудитслужбы проводили проверку ГП "Укртранснафтопродукт" и схем с "топливом Курченко" (что и легло в основу уголовного дела НАБУ), а также оборонных предприятий. В частности, и КБ "Луч", на который, как пишут СМИ, Пашинский имеет влияние. "Говорят, что он фактически сделал все, чтобы аудит предприятия не состоялся. Очевидно, чтобы скрыть космические наценки", – говорится в статье.