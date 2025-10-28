Кудрицькому готують повідомлення про підозру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду" та власні джерела у правоохоронних органах.

Що відомо про нову підозру Гринкевичу?

За інформацією слідства, Кудрицький і Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми у 2018 році.

Джерела 24 Каналу у правоохоронних органах підтвердили, що затримання Володимира Кудрицького дійсно сталося.