Кудрицькому готують повідомлення про підозру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду" та власні джерела у правоохоронних органах.
Що відомо про нову підозру Гринкевичу?
За інформацією слідства, Кудрицький і Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми у 2018 році.
Джерела 24 Каналу у правоохоронних органах підтвердили, що затримання Володимира Кудрицького дійсно сталося.