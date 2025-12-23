Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZN.UA. Соответствующую информацию изданию предоставили осведомленные источники.
Интересно Подделывали известные бренды и сбывали по всей Украине: разоблачили преступную группу
Что обнаружили на вилле Пискуна во Франции?
Собеседник ZN.UA в правоохранительных органах сообщил, что во время обыска во французской вилле Святослава Пискуна было изъято 90 тысяч евро, 3 килограмма золота и 18 часов элитных марок на сумму более 1 миллиона евро.
По информации источника, Пискун не смог подтвердить законное происхождение наличных, предоставить банковские документы на покупку золотых слитков, а также таможенные бумаги по ввозу во Францию дорогих часов. Из-за этого его задержала французская полиция.
Правоохранители открыли уголовное производство по подозрению в легализации средств, добытых преступным путем, и сейчас решают вопрос об объявлении подозрения.
В то же время, по словам людей из окружения бывшего генпрокурора, его уже отпустили, однако расследование продолжается.
Почему у Пискуна проводили обыски?
Государственное бюро расследований провело обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна на территории Франции. По предварительным данным, следственные действия могут быть связаны с расследованием дела против олигарха Игоря Коломойского, которого подозревают в организации покушения на убийство адвоката Сергея Карпенко в 2003 году.
Самого Пискуна, по информации следствия, подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в закрытии этого дела, в котором Коломойский проходил как подозреваемый. Также по данным СМИ, во время следственных действий в доме Пискуна нашли ряд "чрезвычайно интересных документов", которые не имеют отношения к делу с Коломойским.
Известно, что Святослав Пискун занимал пост генерального прокурора в 2002 – 2003, 2004 -2005 и в течение месяца в 2007 годах. Летом 2020 года в течение месяца он занимал должность советника генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.