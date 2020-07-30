У еенерального прокурора Ирины Венедиктовой теперь есть новый советник, правда, на общественных началах. Им стал ее давний предшественник Святослав Пискун. В нулевых он несколько раз занимал должность генпрокурора.

Фото соответствующего документа за подписью Венедиктовой обнародовал на своей фейсбук-странице Юрий Луценко.

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Так, из документа становится понятно, что Пискуна назначили советником Венедиктовой вне штата, на общественных началах.

Приказ о назначении Пискуна советником генерального прокурора / Фото документа с фейсбук-страницы Юрия Луценко

Заметим, что пресс-секретарь Венедиктовой Наталья Питель уже подтвердила эту информацию в комментарии "Громадському". В то же время деталей назначение назвать она не смогла. Тем временем ни сама Венедиктова, ни Пискун на телефонные звонки журналистов не отвечают.

Кто такой Святослав Пискун: