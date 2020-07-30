Венедиктова взяла себе в советники Пискуна: документ
У еенерального прокурора Ирины Венедиктовой теперь есть новый советник, правда, на общественных началах. Им стал ее давний предшественник Святослав Пискун. В нулевых он несколько раз занимал должность генпрокурора.
Фото соответствующего документа за подписью Венедиктовой обнародовал на своей фейсбук-странице Юрий Луценко.
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Так, из документа становится понятно, что Пискуна назначили советником Венедиктовой вне штата, на общественных началах.
Приказ о назначении Пискуна советником генерального прокурора / Фото документа с фейсбук-страницы Юрия Луценко
Заметим, что пресс-секретарь Венедиктовой Наталья Питель уже подтвердила эту информацию в комментарии "Громадському". В то же время деталей назначение назвать она не смогла. Тем временем ни сама Венедиктова, ни Пискун на телефонные звонки журналистов не отвечают.
Кто такой Святослав Пискун:
- Пискуна никак не назовешь "новым лицом" в команде Офиса генпрокурора. В нулевых он и сам был генеральным прокурором, а после увольнения через суды несколько раз добивался восстановления в должности.
- Святослав Пискун родом из Бердичева на Житомирщине.
- В 80 – 90-х годах он был следователем в прокуратуре Ирпеня, а затем – прокурором отдела прокуратуры Киевской области.
- В конце 90-х Святослав Пискун стал начальником следственного управления налоговой милиции Украины, заместителем тогдашнего главы Государственной налоговой администрации Украины Николая Азарова.
- В 2002 году с подачи Леонида Кучмы Пискун впервые становится генеральным прокурором. С должности уволен в 2003 году за "политизацию органа".
- В 2004 году он сначала становится заместителем секретаря СНБО, но в декабре того же года, согласно решению Печерского райсуда Киева возвращает себе должность генпрокурора.
- В октябре 2005-го президент Виктор Ющенко, недовольный работой Пискуна, инициировал его отставку.
- В 2007 году Ющенко восстановил Пискуна на прежней должности. А уже через месяц снова отправил в отставку. Официальная причина: Пискун за 20-дневный срок не сложил депутатский мандат, то есть работал одновременно на должностях в исполнительной и законодательной ветвях власти.
- Дважды, в 2006 и 2007 годах Пискун получал мандат народного депутата Украины. Оба раза – по списку "Партии регионов", в то же время, оставаясь беспартийным.
- В 2012 голосовал за скандальный языковой "закон Кивалова – Колесниченко".
- В 2014 году баллотировался в Раду от партии Тигипко "Сильная Украина".
- В 2016 году был избран председателем Союза юристов Украины.
- Пискун – частый гость телеканалов, которые связывают с Виктором Медведчуком – 112 Украина