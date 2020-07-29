Прокурор времен Шокина и Луценко: что известно о Романе Говде – новом заместителе Венедиктовой
Первым заместителем генпрокурора Ирины Венедиктовой стал Роман Говда. Ранее он работал в прокуратуре под руководством Шокина и Луценко, а также возглавлял отдел Генпрокуратуры, который давал разрешение на преследование майдановцев.
Руководительница Офиса генпрокурора представила коллективу своего первого заместителя Романа Говду 29 июля, сообщает пресс-служба ведомства.
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Кто такой Роман Говда
- учился во Львовском национальном университете имени Франко,
- с 2003 года работал в прокуратуре Житомирской области;
- был прокурором Одесской области;
- в сентябре 2015 года стал первым заместителем генерального прокурора Виктора Шокина;
- уже через год новый генпрокурор Юрий Луценко назначил Говду прокурором Киева;
- ушел из прокуратуры в декабре 2019-го – тогда Офис генпрокурора возглавлял Руслан Рябошапка.
Что задекларировал Говда?
Роман Говда владеет домом в Житомире, площадью 164,1 квадратных метра, квартирами в Киеве и Новояворовске.
Жена заместителя генпрокурора в 2019 году приобрела автомобиль Toyota RAV4 Hybrid Style 2.5 за 1,08 миллиона гривен.
За год Говда получил 879 тысяч гривен заработной платы и 500 тысяч дохода от отчуждения движимого имущества. На счетах чиновника находятся 366 тысяч гривен, 16 тысяч долларов и 2,5 тысячи евро.