Первым заместителем генпрокурора Ирины Венедиктовой стал Роман Говда. Ранее он работал в прокуратуре под руководством Шокина и Луценко, а также возглавлял отдел Генпрокуратуры, который давал разрешение на преследование майдановцев.

Руководительница Офиса генпрокурора представила коллективу своего первого заместителя Романа Говду 29 июля, сообщает пресс-служба ведомства. Важно: Новым прокурором Киева стал люстрований Олег Кипер: что о нем известно Кто такой Роман Говда учился во Львовском национальном университете имени Франко,

с 2003 года работал в прокуратуре Житомирской области;

был прокурором Одесской области;

в сентябре 2015 года стал первым заместителем генерального прокурора Виктора Шокина;

уже через год новый генпрокурор Юрий Луценко назначил Говду прокурором Киева;

ушел из прокуратуры в декабре 2019-го – тогда Офис генпрокурора возглавлял Руслан Рябошапка. В мае активист Виталий Шабунин заявил, что отдел, который возглавлял Говда в ГПУ во времена Виктора Пшонки давал согласие на все негласные следственные розыскные действия оперативников под руководством Виталия Захарченко. То есть фактически согласовал преследования майдановцев. Что задекларировал Говда? Роман Говда владеет домом в Житомире, площадью 164,1 квадратных метра, квартирами в Киеве и Новояворовске. Жена заместителя генпрокурора в 2019 году приобрела автомобиль Toyota RAV4 Hybrid Style 2.5 за 1,08 миллиона гривен. За год Говда получил 879 тысяч гривен заработной платы и 500 тысяч дохода от отчуждения движимого имущества. На счетах чиновника находятся 366 тысяч гривен, 16 тысяч долларов и 2,5 тысячи евро.