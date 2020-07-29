Першим заступником генпрокурорки Ірини Венедіктової став Роман Говда. Раніше він працював у прокуратурі під керівництвом Шокіна та Луценка, а також очолював відділ Генпрокуратури, який давав дозвіл на переслідування майданівців.

Очільниця Офісу генпрокурора представила колективу свого першого заступника Романа Говду 29 липня, повідомляє пресслужба відомства. Важливо: Новим прокурором Києва став люстрований Олег Кіпер: що про нього відомо Хто такий Роман Говда навчався у Львівському національному університеті імені Франка;

з 2003 року працював у прокуратурі Житомирщини;

був прокурором Одеської області;

у вересні 2015 року став першим заступником генерального прокурора Віктора Шокіна;

вже через рік новий генпрокурор Юрій Луценко призначив Говду прокурором Києва;

пішов з прокуратури у грудні 2019-го – тоді Офіс генпрокурора очолював Руслан Рябошапка. У травні активіст Віталій Шабунін заявив, що відділ, який очолював Говда у ГПУ за часів Віктора Пшонки, давав згоду на всі негласні слідчі розшукові дії оперативників під керівництвом Віталія Захарченка. Тобто фактично погоджував переслідування майданівців. Що задекларував Говда? Роман Говда володіє будинком у Житомирі, площею 164,1 квадратних метри, квартирами у Києві та Новояворівську. Дружина заступника генпрокурора у 2019 році придбала автомобіль Toyota RAV4 Hybrid Style 2.5 за 1,08 мільйона гривень. За рік Говда отримав 879 тисяч гривень заробітньої плати та 500 тисяч доходу від відчуження рухомого майна. На рахунках чиновника є 366 тисяч гривень, 16 тисяч доларів та 2,5 тисячі євро.