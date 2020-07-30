Генеральний прокурор Ірина Венедіктова тепер має нового радника, щоправда, на громадських засадах. Ним став її давній попередник Святослав Піскун. У нульових він кілька разів обіймав посаду генпрокурора.

Фото відповідного документа за підписом Венедіктової оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці Юрій Луценко. Раніше Прокурор часів Шокіна і Луценка: що відомо про Романа Говду – нового заступника Венедіктової Так, з документа стає зрозуміло, що Піскуна призначили радником Венедіктової поза штатом, на громадських засадах.

Наказ про призначення Піскуна радником генерального прокурора / Фото документа з фейсбук-сторінки Юрія Луценка Хто такий Святослав Піскун: Піскуна аж ніяк не назвеш "новим обличчям" в команді Офісу генпрокурора. У нульових він і сам був генеральним прокурором, а після звільнення через суди кілька разів домагався поновлення на посаді.

в команді Офісу генпрокурора. У нульових він і сам був генеральним прокурором, а після звільнення через суди кілька разів домагався поновлення на посаді. Святослав Піскун родом із Бердичева, що на Житомирщині.

У 80 – 90-х роках він був слідчим у прокуратурі Ірпеня, а згодом – прокурором відділу прокуратури Київської області.

Наприкінці 90-х Святослав Піскун став начальником слідчого управління податкової міліції України, заступником тодішнього глави Державної податкової адміністрації України Миколи Азарова .

. У 2002 році з подачі Леоніда Кучми Піскун вперше стає генеральним прокурором . З посади звільнений у 2003 році через "політизацію органу" .

. З посади у 2003 році . У 2004 році він спочатку стає заступником секретаря РНБО, але в грудні того ж року, згідно з рішенням Печерського райсуду Києва повертає собі посаду генпрокурора.

У жовтні 2005-го президент Віктор Ющенко, незадоволений роботою Піскуна, ініціював його відставку.

У 2007 році Ющенко поновив Піскуна на колишній посаді. А вже через місяць знову відправив у відставку. Офіційна причина: Піскун за 20-денний термін не склав депутатський мандат, тобто працював одночасно на посадах у виконавчій і законодавчій гілках влади.

Двічі, в 2006 і 2007 роках Піскун отримував мандат народного депутата України. Обидва рази – за списком "Партії регіонів", водночас, залишаючись безпартійним.

України. Обидва рази – водночас, залишаючись безпартійним. В 2012 голосував за скандальний мовний "закон Ківалова – Колесніченка".

У 2014 році балотувався у Раду від партії Тігіпка "Сильна Україна".

У 2016 році був обраний головою Союзу юристів України.

Піскун – частий гість телеканалів, які пов'язують з Віктором Медведчуком – 112 Україна