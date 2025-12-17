Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на источники ZN.UA в следственных органах.

Что известно об обысках у экс-генпрокурора Украины?

Источники сообщили журналистам, что ГБР провело обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна во Франции. Это произошло, вероятно, в связи с расследованием дела в отношении олигарха Игоря Коломойского по подозрению в организации покушения на убийство адвоката Сергея Карпенко в 2003 году.

Экс-генпрокурора подозревают в получении неправомерной выгоды для закрытия дела о покушении на убийство, в котором подозреваемым проходил Игорь Коломойский.

Обратите внимание! 24 Канал обратился в ГБР за комментарием. Следователи сейчас уточняют информацию.

В издании напомнили, что накануне следственные действия проходили на вилле Пискуна в пригороде Ниццы, где он проживает с семьей, а 17 декабря они проходят у нотариуса, который оформлял сделку по приобретению Пискуном этой недвижимости. Возможно следствие подозревает, что это здание было приобретено Святославом Пискуном за деньги, полученные в результате решений в должности генерального прокурора.

По данным журналистов, во время следственных действий в доме Пискуна нашли ряд "чрезвычайно интересных документов", но они не имеют отношения к делу о подозрении Коломойскому.

В чем подозревают Игоря Коломойского?