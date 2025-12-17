Про це пише 24 Канал із посиланням на джерела ZN.UA у слідчих органах.

Що відомо про обшуки в ексгенпрокурора України?

Джерела повідомили журналістам, що ДБР провело обшуки у колишнього генерального прокурора України Святослава Піскуна у Франції. Це сталося, ймовірно, у зв’язку із розслідуванням справи щодо олігарха Ігоря Коломойського за підозрою в організації замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка у 2003 році.

Ексгенпрокурора підозрюють в отриманні неправомірної вигоди для закриття справи про замах на вбивство, у якій підозрюваним проходив Ігор Коломойський.

Зверніть увагу! 24 Канал звернувся до ДБР по коментар. Слідчі наразі уточнюють інформацію.

У виданні нагадали, що напередодні слідчі дії відбувались на віллі Піскуна у передмісті Ніцци, де він проживає із родиною, а 17 грудня вони проходять у нотаріуса, який оформлював угоду з придбання Піскуном цієї нерухомості. Можливо слідство має підозру, що ця будівля була набута Святославом Піскуном за гроші, отримані внаслідок рішень на посаді генерального прокурора.

За даними журналістів, під час слідчих дій у будинку Піскуна знайшли низку "надзвичайно цікавих документів", але вони не мають відношення до справи про підозру Коломойському.

У чому підозрюють Ігоря Коломойського?