Інформація про розшук Ростислава Шурму та його брата з'явилася на сайті МВС.

Що відомо про справу Ростислава Шурми?

21 НАБУ та САП викрили злочинну групу на розкраданні коштів за "зеленим" тарифом на ТОТ Запорізької області.

Загалом у справі фігурують 9 осіб, серед них – ексзаступник голови Офісу президента та його брат Олег.

Загальна сума завданих державі збитків становить 141,3 мільйона гривень.

Як встановило слідство, ще у 2019 – 2020 роках колишній депутат Донецької обласної ради (ще до призначення на посаду в ОП), його рідний брат та довірена особа встановили контроль над групою підприємств, що виробляли електроенергію на сонячних електростанціях, розташованих у Василівському районі Запорізької області.

Після окупації частини регіону сонячні електростанції втратили зв'язок з енергосистемою України. Попри це, підконтрольні підозрюваним компанії продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї виплати за "зеленим" тарифом.

Обом братам оголосили підозри у розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у відмиванні незаконного майна.