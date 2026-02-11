Несмотря на это работники отеля якобы показывали водителям документ с измененной датой действия. Об этом сообщила ведущая радио "Люкс FM" Диана Луцишин.
Что известно о подделке документов?
Во Львове отель "Жорж" заподозрили в подделке документов из-за ситуации с гостевой парковкой возле здания на проспекте Шевченко.
Как сообщает ведущая, администрация запрещала ей оставлять авто, ссылаясь на договор с городским советом, которого на самом деле не существует.
По ее словам, работник отеля сначала показал разрешение, действующий только до конца 2025 года, а затем – другой документ с той же информацией, но с измененной датой до 2026 года.
Договор, который подтверждал, что парковка в этом году также принадлежит отелю, существенно отличался от предыдущего. В частности, шрифт в дате был иным чем в основном тексте.
И тут мне приносят его! Тот самый договор, с тем же номером, датами и условиями, даже с подписью Олега Забарило, но бляха с фотошопленной (еще и косо-криво) последней цифрой, будто бы он действителен до конца 2026. Там даже не парились со шрифтом, и он существенно отличается. Ну испанский стыд,
– говорит ведущая.
Договор, который предоставил отель "Жорж", фото Диана Луцишин
Во Львовском городском совете подтвердили, что новый договор с отелем не заключали. Там отметили, что предыдущее разрешение действовало только до конца 2025 года, а вопрос нового договора только рассматривается, поэтому никаких оснований ограничивать парковку на этом участке нет.
