Несмотря на это работники отеля якобы показывали водителям документ с измененной датой действия. Об этом сообщила ведущая радио "Люкс FM" Диана Луцишин.

Что известно о подделке документов?

Во Львове отель "Жорж" заподозрили в подделке документов из-за ситуации с гостевой парковкой возле здания на проспекте Шевченко.

Как сообщает ведущая, администрация запрещала ей оставлять авто, ссылаясь на договор с городским советом, которого на самом деле не существует.

По ее словам, работник отеля сначала показал разрешение, действующий только до конца 2025 года, а затем – другой документ с той же информацией, но с измененной датой до 2026 года.

Договор, который подтверждал, что парковка в этом году также принадлежит отелю, существенно отличался от предыдущего. В частности, шрифт в дате был иным чем в основном тексте.

И тут мне приносят его! Тот самый договор, с тем же номером, датами и условиями, даже с подписью Олега Забарило, но бляха с фотошопленной (еще и косо-криво) последней цифрой, будто бы он действителен до конца 2026. Там даже не парились со шрифтом, и он существенно отличается. Ну испанский стыд,

– говорит ведущая.

Договор, который предоставил отель "Жорж", фото Диана Луцишин

Во Львовском городском совете подтвердили, что новый договор с отелем не заключали. Там отметили, что предыдущее разрешение действовало только до конца 2025 года, а вопрос нового договора только рассматривается, поэтому никаких оснований ограничивать парковку на этом участке нет.

