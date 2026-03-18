По данным следствия, женщина изготовила самодельное взрывное устройство, спрятала его в рюкзак и должна была отнести к месту запланированного теракта. После этого россияне хотели дистанционно взорвать взрывчатку через звонок на мобильный телефон, которым ее снарядили.

Об этом сообщили в СБУ.

Теракт в центре Днепра

СБУ задержала фигурантку в Днепре "на горячем". По материалам дела, она находилась в арендованной квартире, где подготовила взрывчатку и ждала указания куратора относительно места, куда ее надо занести. Следствие считает, что взрыв должен был произойти на одной из центральных улиц прифронтового города. Для этого женщина подготовила СВП и спрятала его в рюкзак.

Задание врага выполняла наркозависимая с Житомирщины, ее завербовали через телеграм-канал по поиску "легких заработков". После этого женщину отправили в Днепр. Там она арендовала жилье и получила из России инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства из подручных средств.

Для дистанционного подрыва фигурантка снарядила бомбу мобильным телефоном с удаленным доступом для российских спецслужбистов,

– уточнили в Службе.

Во время обысков по месту ее временного проживания изъяли взрывчатку и смартфон с доказательствами сотрудничества с оккупантами.

Какое наказание грозит задержанной?

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по статье о подготовке к террористическому акту. Сейчас она находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

