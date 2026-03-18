Злоумышленники звонили людям с угрозами, выдавая себя за украинцев. Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

Что известно о замысле России?

СБУ разоблачила масштабную информационно-психологическую спецоперацию российских спецслужб, направленную на дестабилизацию ситуации в Закарпатской области. Главной целью врага является разжигание межнациональной напряженности и ухудшение отношений между Украиной и Венгрией.

Для реализации этой ИПСО российские спецслужбы используют технологию подмены телефонного номера через IP-телефонию. Таким образом злоумышленники совершают звонки якобы с украинских номеров, чтобы создать иллюзию, что угрозы поступают от граждан Украины.

Во время таких звонков неизвестные лица представляются участниками "национал-патриотических формирований" или даже сотрудниками украинских правоохранительных органов. Они выдвигают представителям венгерской общины требования покинуть территорию Украины, сопровождая это угрозами физической расправы.

В спецслужбе отмечают, что это является элементом гибридной войны, направленной на подрыв внутренней стабильности. В частности, Москва пытается создать конфликт на этнической почве и дискредитировать украинские государственные институты в глазах международного сообщества.

В результате технических мероприятий установили, что источник этих звонков находится на территории России. Это еще раз подтверждает причастность российских спецслужб к организации провокаций. Сейчас Служба безопасности работает над блокировкой этой информационной атаки и принимает меры для нейтрализации ее последствий.

В то же время граждан призывают не поддаваться панике и не реагировать на провокации. В случае получения подобных звонков или сообщений необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы.

