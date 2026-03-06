Об этом сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).
Как пленных военнослужащих ВСУ отдают Венгрии?
Освобожденный из российского плена военнослужащий ВСУ Алексей Чорпита рассказал, что в 2023 году в тюрьме в Горловке, где тогда находился военнопленный, ему предложили пойти на обмен.
Я сам из Закарпатья. Однако условием участия в обмене было то, что я должен был записать видео, в котором негативно высказываться об украинской власти и одновременно положительно – о России, условиях содержания и тюремном режиме. Я отказался это делать, и тогда на обмен не попал,
– отметил военный.
К счастью, его обменяли в 2025 году. Сейчас он проходит реабилитацию в Украине. Он объяснил причину появления видео, на которых некоторые пленные вынуждены записывать подобные обращения.
В большинстве случаев они являются элементом российской пропаганды, созданным под давлением или принуждением. Именно поэтому публикация таких видео в медиа других стран фактически означает распространение российской пропаганды и по сути поддержку ее агрессии,
– отметил Черпита.
Напомним, недавно Россия отдала Венгрии двух военных ВСУ, которые были в плену. Венгерский телеканал опубликовал видео, где освобожденные мужчины благодарят российских солдат за выживание.
Какие новости по обмену пленными?
Президент Владимир Зеленский отметил, что около 7 тысяч украинцев содержатся в российских тюрьмах, где условия фактически не отличаются от белорусских и основаны на пренебрежении к людям. Он подчеркнул, что процесс освобождения политзаключенных является чрезвычайно сложным и возможен только через переговоры и обмены, а Украина уже способствовала освобождению белорусских политзаключенных, предоставляя территорию, транспорт и медицинскую помощь.
5 марта Украина и Россия провели первый этап обмена пленными по договоренности на переговорах в Женеве. Из вражеской неволи удалось вернуть 200 украинских военнослужащих из разных подразделений ВСУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта, среди которых есть защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года.
По словам Координационного штаба, большинство освобожденных попали в плен в 2024 году, некоторые – в 2025. Военные вернулись с многочисленными проблемами со здоровьем: критической потерей веса, дистрофией и нарушениями опорно-двигательного аппарата, что является следствием пыток и негуманного обращения в плену.