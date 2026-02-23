Украина пытается возвращать украинских заключенных, но это сложный процесс. Об этом глава государства сообщил в интервью белорусскому независимому медиа "Зеркало".

Сколько украинцев содержатся в российских тюрьмах?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 7 тысяч украинцев сейчас находятся в российских тюрьмах. Он отметил, что не видит существенной разницы между пенитенциарными системами России и Беларуси, назвав их "одинаковыми режимами с ненавистью к людям".

По словам главы государства, единственное отличие заключается в том, что в белорусских тюрьмах содержат преимущественно граждан Беларуси, тогда как в российских – украинцев. При этом, подчеркнул президент, к украинским заключенным относятся жестче, чем к политическим заключенным из других государств.

Зеленский подчеркнул, что процесс освобождения является чрезвычайно сложным и требует переговоров и обменов. Украина, по его словам, уже помогала во время переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко – в частности предоставляла территорию, транспорт и медицинскую помощь для освобожденных белорусских политзаключенных.

Он заверил, что Украина готова и в дальнейшем способствовать освобождению белорусских заключенных в пределах своих возможностей.

Что известно о последнем обмене пленными?

  • Во время последнего обмена, который состоялся 5 февраля, 157 украинцев, включая военных и гражданских, вернулись домой. 139 освобожденных украинцев находились в плену с 2022 года. Среди них были незаконно осужденные защитники и защитники Мариуполя.

  • Среди освобожденных украинцев есть защитники Мариуполя, воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Также 19 незаконно осужденных, из которых 15 получили пожизненное заключение.

  • Владимир Зеленский отметил, что следующий обмен военнопленных станет возможным в ближайшее время. Во время последних переговоров был найден конструктив для определения деталей обмена.