Україна намагається повертати українських в'язнів, але це складний процес. Про це глава держави повідомив в інтерв'ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало".
Скільки українців утримуються у російських в'язницях?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 7 тисяч українців нині перебувають у російських тюрмах. Він зазначив, що не бачить суттєвої різниці між пенітенціарними системами Росії та Білорусі, назвавши їх "однаковими режимами з ненавистю до людей".
За словами глави держави, єдина відмінність полягає в тому, що в білоруських тюрмах утримують переважно громадян Білорусі, тоді як у російських – українців. При цьому, наголосив президент, до українських ув'язнених ставляться жорсткіше, ніж до політичних в'язнів з інших держав.
Зеленський підкреслив, що процес звільнення є надзвичайно складним і потребує перемовин та обмінів. Україна, за його словами, вже допомагала під час переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком – зокрема надавала територію, транспорт і медичну допомогу для звільнених білоруських політв'язнів.
Він запевнив, що Україна готова й надалі сприяти звільненню білоруських в'язнів у межах своїх можливостей.
Що відомо про останній обмін полоненими?
Під час останнього обміну, який відбувся 5 лютого, 157 українців, включаючи військових та цивільних, повернулися додому. 139 звільнених українців перебували в полоні з 2022 року. Серед них були незаконно засуджені захисники та оборонці Маріуполя.
Серед звільнених українців є оборонці Маріуполя, воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Також 19 незаконно засуджених, з яких 15 отримали довічне ув'язнення.
Володимир Зеленський наголосив, що наступний обмін військовополонених стане можливим найближчим часом. Під час останніх переговорів було знайдено конструктив для визначення деталей обміну.