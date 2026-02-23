Україна намагається повертати українських в'язнів, але це складний процес. Про це глава держави повідомив в інтерв'ю білоруському незалежному медіа "Дзеркало".

Скільки українців утримуються у російських в'язницях?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 7 тисяч українців нині перебувають у російських тюрмах. Він зазначив, що не бачить суттєвої різниці між пенітенціарними системами Росії та Білорусі, назвавши їх "однаковими режимами з ненавистю до людей".

За словами глави держави, єдина відмінність полягає в тому, що в білоруських тюрмах утримують переважно громадян Білорусі, тоді як у російських – українців. При цьому, наголосив президент, до українських ув'язнених ставляться жорсткіше, ніж до політичних в'язнів з інших держав.

Зеленський підкреслив, що процес звільнення є надзвичайно складним і потребує перемовин та обмінів. Україна, за його словами, вже допомагала під час переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком – зокрема надавала територію, транспорт і медичну допомогу для звільнених білоруських політв'язнів.

Він запевнив, що Україна готова й надалі сприяти звільненню білоруських в'язнів у межах своїх можливостей.

Що відомо про останній обмін полоненими?