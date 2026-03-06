Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).
Як полонених військовослужбовців ЗСУ віддають Угорщині?
Звільнений з російського полону військовослужбовець ЗСУ Олексій Чорпіта розповів, що у 2023 році у в'язниці в Горлівці, де тоді перебував військовополонений, йому запропонували піти на обмін.
Я сам із Закарпаття. Однак умовою участі в обміні було те, що я мав записати відео, у якому негативно висловлюватися про українську владу і водночас позитивно - про Росію, умови утримання та тюремний режим. Я відмовився це робити, і тоді на обмін не потрапив,
– зазначив військовий.
На щастя, його обміняли у 2025 році. Зараз він проходить реабілітацію в Україні. Він пояснив причину появи відео, на яких деякі полонені змушені записувати подібні відео.
У більшості випадків вони є елементом російської пропаганди, створеним під тиском або примусом. Саме тому публікація таких відео в медіа інших країн фактично означає поширення російської пропаганди і по суті підтримку її агресії,
– зауважив Чорпіта.
Нагадаємо, нещодавно Росія віддала Угорщині двох військових ЗСУ, які були в полоні. Угорський телеканал опублікував відео, де звільнені чоловіки дякують російським солдатам за виживання.
Які новини щодо обміну полоненими?
Президент Володимир Зеленський зазначив, що близько 7 тисяч українців утримуються у російських тюрмах, де умови фактично не відрізняються від білоруських і засновані на зневазі до людей. Він підкреслив, що процес звільнення політв'язнів є надзвичайно складним і можливий лише через перемовини та обміни, а Україна вже сприяла звільненню білоруських політв'язнів, надаючи територію, транспорт і медичну допомогу.
5 березня Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими за домовленістю на перемовинах у Женеві. З ворожої неволі вдалося повернути 200 українських військовослужбовців із різних підрозділів ЗСУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту, серед яких є оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.
За словами Координаційного штабу, більшість звільнених потрапили в полон у 2024 році, деякі – у 2025. Військові повернулися з численними проблемами зі здоров'ям: критичною втратою ваги, дистрофією та порушеннями опорно-рухового апарату, що є наслідком катувань і негуманного поводження в полоні.