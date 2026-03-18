Завербованным агентом ФСБ оказался матрос морской охраны. Об этом рассказали в СБУ.
Что известно о деятельности агента ФСБ в Одессе?
Предатель выявлял боевые позиции мобильных огневых групп, радиолокационных станций и зенитных батарей, которые защищают небо Одессы. Завербовали его во время поисков "легких заработков" в телеграмм-каналах.
Оккупанты надеялись благодаря полученным данным подготовить новую серию атак по областному центру, обходя ПВО.
Среди основных "целей" РФ были места сосредоточения личного состава украинских войск, привлеченных к боевым действиям на южном фронте,
– рассказали в СБУ.
Следствие установило, что агент на такси объезжал город и его окрестности. Из окна автомобиля он пытался скрыто фотографировать военные объекты.
Его поймали с поличным как раз, когда тот фотографировал фасад военного объекта, по которому оккупанты готовили ракетный удар.
Во время обыска у предателя нашли телефон с доказательствами работы на Россию.
Ему вручили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он под стражей без права внесения залога.
Агенту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Другие подобные случаи
СБУ задержала дезертира, который сбежал из подразделения и начал работать на ФСБ. Он передавал данные о военных и энергетических объектах в Днепре.
А в Донецкой области задержали бывшего руководителя стратегического предприятия. Он корректировал российские обстрелы в районе города Краматорск.
А в Киеве российская агентка, маскируя "работу" под прогулки с дочерью, корректировала огонь по ТЭЦ и оборонным предприятиям. Она передавала координаты через Google Maps и фотографировала потенциальные цели.