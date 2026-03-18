Завербованим агентом ФСБ виявився матрос морської охорони. Про це розповіли в СБУ.

Дивіться також СБУ повідомили про підозру іранському генералу, який постачав до Росії двигуни для "Шахедів"

Що відомо про діяльність агента ФСБ в Одесі?

Зрадник виявляв бойові позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітних батарей, які захищають небо Одеси. Завербували його під час пошуків "легких заробітків" у телеграм-каналах.

Окупанти сподівалися завдяки отриманим даним підготувати нову серію атак по обласному центру, обходячи ППО.

Серед основних "цілей" РФ були місця зосередження особового складу українських військ, що залучені до бойових дій на південному фронті,

– розповіли в СБУ.

Слідство встановило, що агент на таксі об'їжджав місто та його околиці. З вікна автомобіля він намагався приховано фотографувати військові об'єкти.

Його зловили на гарячому якраз, коли той фотографував фасад військового об'єкта, по якому окупанти готували ракетний удар.

Під час обшуку в зрадника знайшли телефон із доказами роботи на Росію.

Йому вручили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою без права внесення застави.

Агенту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інші подібні випадки