Щоб дістати засекречені матеріали з оборонного заводу, російська спецслужба завербувала безробітного мешканця Харківщини. Про це повідомили в СБУ.
Як агент російської ГРУ намагався вкрасти схеми?
Окупанти помітили чоловіка ще до початку повномасштабного вторгнення. Тоді зловмисник поїхав в Росію до своїх родичів.
Агент, за гроші від росіян, погодився втертися в довіру до працівника українського оборонного підприємства, щоб отримати секретну документацію про танк "Оплот".
До уваги! "Оплот" – це унікальний сучасний бойовий український танк, призначений для вогневого ураження всіх видів наземних, надводних і низьколітаючих повітряних цілей.
Втім, плани зловмисника провалилися. СБУ затримала його ще на початку "роботи" та розвідки, спіймавши "на гарячому".
Під час обшуків у чоловіка знайшли телефон з усіма доказами співпраці з росіянами. Тоді йому повідомили про підозру у державній зраді.
Що відомо про інші успішні операції СБУ?
СБУ викрила агентурну мережу Угорщини на Закарпатті, яку очолював угорський розвідник Золтан Андре. Він завербував колишніх військовослужбовців, обіцяючи гроші та інші преференції.
Нацполіція та СБУ затримали 18-річного російського агента, який готував теракти в Харкові. Агент планував використати саморобні вибухівки з дистанційним керуванням.
Правоохоронці на Харківщині затримали російського агента, який планував атаку на одну з найбільших ТЕС України. Мешканець Чугуївського району також підтримував окупантів і публікував прокремлівські коментарі.