Щоб дістати засекречені матеріали з оборонного заводу, російська спецслужба завербувала безробітного мешканця Харківщини. Про це повідомили в СБУ.

Як агент російської ГРУ намагався вкрасти схеми?

Окупанти помітили чоловіка ще до початку повномасштабного вторгнення. Тоді зловмисник поїхав в Росію до своїх родичів.

Агент, за гроші від росіян, погодився втертися в довіру до працівника українського оборонного підприємства, щоб отримати секретну документацію про танк "Оплот".

До уваги! "Оплот" – це унікальний сучасний бойовий український танк, призначений для вогневого ураження всіх видів наземних, надводних і низьколітаючих повітряних цілей.

Втім, плани зловмисника провалилися. СБУ затримала його ще на початку "роботи" та розвідки, спіймавши "на гарячому".

Під час обшуків у чоловіка знайшли телефон з усіма доказами співпраці з росіянами. Тоді йому повідомили про підозру у державній зраді.

