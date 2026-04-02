Про це повідомили виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар, начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко і начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко.

Які купюри розкидають росіяни?

Російські військові почали розкидати з безпілотників фальшиві купюри на Сумщині та Чернігівщині. На них можуть бути написи з закликом до колабораціонізму та QR-коди з посиланням на ворожі ресурси. Пропагандистські листівки імітують купюру у 100 гривень.

У разі виявлення таких папірців мешканців просять не чіпати їх, QR-коди не сканувати, а викликати поліцію або ДСНС.

"Купюри", які розкидують окупанти на Сумщині

