Про це повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров. Він наголосив, що росіяни зумисне били по цивільних об'єктах.

Що відомо про обстріл Глухова 30 березня?

Російська атака відбулася вдень.

Ворог завдав удару керованими авіабомбами по Глухівській громаді. Під ударом – житловий сектор. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі,

– написав очільник ОВА.

Росія вдарила по Глухову: дивіться відео наслідків

Поки що наслідки атаки уточнюють. Щодо поранених, то наразі відомо про 11 постраждалих, серед них – одна дитина.

"Усіх доставлено до лікарні. У важкому стані перебуває 50-річний чоловік", – додав Григоров.

У прокуратурі Сумщини заявили, що загрози для життя дитини немає. Також там наголосили, що росіяни скинули авіабомби на гуртожиток закладу освіти в Глухові.



Наслідки обстрілу Глухова 30 березня / Фото прокуратури

За даними сумського ЗМІ "Кордон.Медіа", удар по Глухову стався близько 16-ї години. Через це пошкоджені багатоповерхівки та автомобілі, що були поблизу.

Удень росіяни атакували один із газорозподільних об'єктів у Конотопській громаді.