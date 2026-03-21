Про це повідомили в 14 армійському корпусі. Там провели паралелі з історичними подіями.

Дивіться також Б'ють і забирають гроші: окупанти на Сумщині через заздрощі влаштували "терор" новобранцям

Під чиїм контролем село Покровка?

Українські військові наголосили, що контролюють цей населений пункт.

Село Покровка на Сумщині – під контролем ЗСУ. Воїни 14 армійського корпусу встановили Державний Прапор України у населеному пункті, вщент розбивши чергову брехню російських пабліків про нібито "захоплення" цієї території. Якщо зазирнути в історію, то генетичний код нинішніх окупантів не змінився: ще з 1917 року радянські нелюди принесли сюди розкуркулення та терор, намагаючись зламати волелюбний дух прикордоння. Сьогодні їхні нащадки продовжують ту саму справу – методично перетворюють село на руїни КАБами та артилерією, мстячись за те, що не можуть тут закріпитися,

– акцентували в ЗСУ.

Показуємо на карті село Покровка в Сумському районі Сумської області

Додамо, що на карті Deep State місцевість позначена як така, що не належить жодній стороні, там є сіра зона. Та слід сказати, що аналітики проєкту наносять нові дані на карту після перевірки, не завжди одразу.

Село Покровка на Сумщині на карті Deep State

Покровка практично вщент розбита, але вона не здана. Встановлений нашими бійцями стяг над згарищами – це не просто символ, це доказ того, що 14 армійський корпус тримає населений пункт під щільним вогневим контролем. Це – наша земля. Слава українським оборонцям!

– написали військові.

Додамо, що днями стало відомо: окупантів на Сумщині очолив генерал-майор Зульфат Нігматзянов. Серед росіян цей офіцер відомий м'ясними штурмами. Імовірно, таке "підкріплення" має на меті прорвати український кордон.