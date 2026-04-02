Про це в етері 24 Каналу розповів інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд, додавши, що на певних відтинках фронту краща видимість для зв'язку і роботи дронів, десь використовуються інновації, ретранслятори на БпЛА, які дозволяють їм залітати глибше.

Кілзона розширюється: які засоби застосовує ворог?

На Харківщині, як розповів інспектор прикордонної комендатури, ворог активно здійснює повітряну розвідку і удари, зокрема з використанням безпілотників. Також російські війська залучає для атак КАБи, які запускає з тактичної авіації.

Вони використовують увесь спектр наявних технічних засобів. Не тільки ми активно спрямовуємо дрони, в них все ще вистачає грошей і навчених спеціалістів. Якщо в них недостатньо людей, аби проводити розвідку ногами, то пускають в дію повітряні ударні "крила",

– розповів Дрозд.

З його слів, мовиться про БпЛА "Молнія", "Герань", "Шахед", які можуть залітати вглиб територій – до 60 кілометрів, аби уражати цілі. Сили оборони активно протидіють російським дронам.

В нас є успіхи в зенітній роботі, активно використовуються українські перехоплювачі. Ми збиваємо ворожі розвідники за сотні тисяч доларів (ZALA, "Орлан"), але противник застосовує і дешевші засоби,

– озвучив Дрозд.

Безпілотники прилітають і по тилах, і по передньому краю фронту, піхотних позиціях. Противник, як підсумував інспектор прикордонної комендатури, намагається зашкодити логістиці українських військ, виявляти техніку. Однак СОУ стараються перешкоджати таким діям російської окупаційної армії.

