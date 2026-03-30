ЗСУ полонили окупантів, які намагалися встановити російський триколор у селі. Про це повідомили у 43 окремій механізованій бригаді.

Що відбувається у Ківшарівці?

У бригаді зауважили, що досвід Куп'янська і Куп'янська-Вузлового так нічому і не навчив росіян.

Нагадаємо, що кілька місяців тому вони вже малювали "перемогу" у цих населених пунктах.

У "взятій" Ківшарівці Росія зазнала втрат. 4 окупантів загинули. Ще 6 були взяті у полоні – 4 на місці, ще 2 напередодні.

Окремий привіт 153 танковому полку: наступного разу вантажте на своїх "флаговтикерів" більше боєкомплекту та провіанту – нашим хлопцям треба чимось годувати полонених,

– звернулися у 43 ОМБр до росіян.

Яка ситуація на Харківщині?