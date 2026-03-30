ЗСУ полонили окупантів, які намагалися встановити російський триколор у селі. Про це повідомили у 43 окремій механізованій бригаді.
Що відбувається у Ківшарівці?
У бригаді зауважили, що досвід Куп'янська і Куп'янська-Вузлового так нічому і не навчив росіян.
Нагадаємо, що кілька місяців тому вони вже малювали "перемогу" у цих населених пунктах.
У "взятій" Ківшарівці Росія зазнала втрат. 4 окупантів загинули. Ще 6 були взяті у полоні – 4 на місці, ще 2 напередодні.
Окремий привіт 153 танковому полку: наступного разу вантажте на своїх "флаговтикерів" більше боєкомплекту та провіанту – нашим хлопцям треба чимось годувати полонених,
– звернулися у 43 ОМБр до росіян.
Яка ситуація на Харківщині?
Росіяни намагалися прорвати оборону на Великобурлуцькому напрямку в Харківській області. Вони атакували поблизу Чугунівки.
Тим часом у Куп'янську російські окупанти залишаються, але про російський контроль над містом не йдеться. Загарбники ховаються у підвалах, розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зауважив 24 Каналу.
Також нещодавно українська армія просунулася на південний захід від Вовчанська.