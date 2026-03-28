Загарбники ховаються у підвалах. Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зауважив 24 Каналу, що ситуація у Куп'янську не є загрозливою.

Де ховаються росіяни?

Віктор Трегубов розповів, що окупанти у Куп'янську не повністю ліквідовані. Протягом минулої доби було шість активних позивних. Реальну кількість можна отримати, якщо помножити цю цифру на три.

Однак про контроль над містом не мовиться. Це росіяни, які забиті по підвалах і намагаються якось виживати. Якщо раніше говорили про висотки, то зараз залишилися нижні поверхи та підвали, де вони зараз і перебувають.

Ми знаємо, де вони. Про російський контроль над містом не мовиться. Про відсутність росіян у місті також не мовиться. Вони є, просто у статусі загнаних щурів,

– підкреслив речник.

За його словами, спроби росіян проникнути у місто, наблизитись до нього невдалі. Навіть з півночі, зі сходу, у напрямку Куп'янська-Вузлового. Ворог доходить максимум до Ківшарівки і Курилівки. Якщо вони й доходять, то одиниці.

